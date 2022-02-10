Добыча с АЧГ сократилась почти на 3%

В 2021 году с расположенного в азербайджанском секторе Каспия блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) добыто в общей сложности примерно 167 млн баррелей (23 млн тонн) нефти.

В 2021 году с расположенного в азербайджанском секторе Каспия блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) добыто в общей сложности примерно 167 млн баррелей (23 млн тонн) нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на совместный с партнерами отчет оператора блока месторождений – компанию BP-Azerbaijan, объем среднесуточной добычи составил 458 тыс. баррелей.

За отчетный период среднесуточная добыча нефти с платформы "Чираг" составила 27 000 баррелей, "Центральный Азери" – 109 000, "Западный Азери" – 116 000, "Восточный Азери" – 76 000, "Глубоководный Гюнешли" – 86 000 и "Западный Чираг" – 44 000 баррелей.

В годовом сравнении добыча с АЧГ сократилась на 2,54 %.

На конец года на АЧГ в целом эксплуатировались 135 нефтяных, 29 водных инжекторных, 8 газовых инжекторных скважин.

Напомним, что соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с блока месторождений АЧГ было подписано 20 сентября 1994 года в Баку. В 2017 году срок соглашения был продлен до конца 2049 года.

Долевое участие партнеров АЧГ распределено следующим образом: BP - 30,37%, AzACG (SOCAR) - 25,00%, MOL Group (9,57%), Inpex - 9,31%, Equinor - 7,27%, ExxonMobil - 6,79%, TPАО - 5,73%, Itochu - 3,65% и ONGC Videsh Ltd. (OVL) - 2,31%.