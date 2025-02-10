Добыча попутного газа в Азербайджане в 2024 году превысила 15 млрд кубометров

Добыча попутного газа в Азербайджане в 2024 году составила 15 млрд 112,09 млн кубометров.

Добыча попутного газа в Азербайджане в 2024 году составила 15 млрд 112,09 млн кубометров.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 0,2% больше, чем в 2023 году.

Из этого объема на долю товарного газа пришлось 3 млрд 804,91 млн кубометров (рост на 6,7%).

Доля попутного газа в общем объеме газодобычи в Азербайджане составила 29,9%, остальной объем - 35 млрд 484,61 млн кубометров, или 70,1% - пришлось на природный газ (рост на 6,2%).

В 2023 году добыча попутного газа в Азербайджане составила 15 млрд 85,96 млн кубометров (снижение на 2,2 % к уровню 2022 года). При этом на долю товарного газа пришлось 3 млрд 565,2 млн кубометров (снижение на 15,7 %).