Добыча ОПЕК достигла в октябре рекордных 34 млн баррелей в сутки

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Добыча нефти странами ОПЕК достигла в октябре рекордного уровня, 34,02 млн баррелей в сутки, увеличившись за месяц на 170 тыс. баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные оценки, основанные на данных нефтяных компаний и шиппинговых компаний, а также аналитиков.

По данным Bloomberg, Саудовская Аравия сократила производство в октябре на 20 тыс. баррелей, до 10,58 млн баррелей в сутки. Наибольшее сокращение объема добычи в октябре продемонстрировала Ангола, у которой этот показатель уменьшился на 230 тыс. баррелей в сутки.

В то же время Ливия, Нигерия и Иран, для которых было сделано исключение при заключении в сентябре ОПЕК соглашения о замораживании производства нефти, в октябре увеличили ее добычу. Также нарастил добычу нефти Ирак.

По оценке Bloomberg, подобные действия четырех стран, претендующих на особые условия, могут затруднить заключение соглашения между странами ОПЕК по стабилизации рынка нефти, так как государствам, которые склонны принять в нем участие, придется пойти на более значительное сокращение своей нефтедобычи, чем предполагалось ранее.

По данным агентства, ОПЕК в настоящий момент обсуждает сокращение своей совокупной добычи до уровня в 33-32,4 млн баррелей в сутки.