Добыча нефти в США восстановилась

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Запасы нефти в США за неделю с 5 по 12 января в очередной раз показали понижение. Как сообщает Report, об этом говорится в докладе Администрации энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

За отчетный период запасы нефти сократились на 6,861 млн баррелей или 1,63% и составили 412,7 млн баррелей. Аналитики прогнозировали снижение нефтяных запасов на 3,6 млн баррелей. На прошлой неделе спад составил 4,9 млн баррелей.

Запасы бензина увеличились на 3,62 млн баррелей или 1,53%, составив 240,9 млн баррелей, в то время как аналитики прогнозировали рост на 3,99 млн баррелей. На прошлой неделе рост составил 3,13 млн баррелей.

Добыча нефти за отчетную неделю увеличилась на 2,72% или 258 тыс. баррелей, до 9,75 млн баррелей в день. Напомним, что на предшествующей неделе из-за резких холодов добыча нефти сократилась на 2,96% или 290 тыс. баррелей, до 9,492 млн баррелей в день.

Аналитическая группа Report прогнозирует сохранение нефтяных цен на высоком уровне. В первом квартале 2018 года Brent будет колебаться в диапазоне 55-73 долларов/баррель.