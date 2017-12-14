Добыча нефти в США вновь обновила рекорд

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Запасы нефти в США за неделю 2-8 декабря резко снизились. Как сообщает Report, об этом говорится в докладе Администрации энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

За отчетный период запасы нефти сократились на 5,1 млн баррелей или 1,14% и составили 443 млн баррелей. Аналитики прогнозировали снижение нефтяных запасов на 2,9 млн баррелей. На прошлой неделе спад составил 5,6 млн баррелей.

Запасы бензина увеличились на 5,7 млн баррелей или 2,58%, составив 226,5 млн баррелей, в то время как аналитики прогнозировали рост на 2,3 млн баррелей. На прошлой неделе рост составил 6,8 млн баррелей.

Добыча нефти выросла на 0,75% или 73 тыс. баррелей, до 9,782 млн баррелей в день, в очередной раз обновив рекорд. После опубликования данных цена на нефть марки Brent снизилась до 62 долларов за баррель.

Аналитическая группа Report прогнозирует, что резкое увеличение запасов бензина в США приведет к росту запасов нефти в последующие недели. Нефтеперерабатывающие заводы несколько снизят объемы производства в ожидании снижения запасов бензина.

Отметим, что из-за новогодних праздников спрос на топливо уменьшается вследствие сезонных факторов. Это, в свою очередь, приведет к увеличению запасов нефти и вероятному снижению цен до 55 долларов за баррель.