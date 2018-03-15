Добыча нефти в США увеличилась в восьмой раз за 9 недель

Баку. 15 марта. REPORT.AZ / На неделе 3-9 марта ежесуточная добыча нефти и запасы нефти в США продемонстрировали рост.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Администрации энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

За отчетную неделю ежесуточная добыча нефти увеличилась на 12 тыс. баррелей или 0,12% и достигла 10,381 млн баррелей. Нефтяные запасы США в отчетном периоде увеличились на 5,012 млн баррелей или 1,17%, до 430,9 млн баррелей. Аналитики прогнозировали рост запасов на 2 млн баррелей. На предыдущей неделе рост составил 2,4 млн баррелей.

Добыча нефти в США выросла уже в 8-й раз за последние 9 недель.

Запасы бензина в стране снизились на 6,3 млн баррелей или 2,5%, составив 244,8 млн баррелей, в то время как аналитики прогнозировали падение на 1,2 млн баррелей. На предыдущей неделе спад составил 0,8 млн баррелей.

Аналитическая группа Report отмечает, что после этой новости цены на нефть снизились. Цена Brent стабилизировалась на уровне 65 долларов/баррель. Аналитики прогнозируют сохранение мировых нефтяных цен на высоком уровне на фоне ускорения темпов мирового экономического роста. В первом квартале 2018 года Brent будет колебаться в диапазоне 55-73 доллара/баррель.