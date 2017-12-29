Добыча нефти в США сократилась впервые с октября

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Запасы нефти в США за неделю 16-22 декабря в очередной раз показали снижение. Как сообщает Report, об этом говорится в докладе Администрации энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

За отчетный период запасы нефти сократились на 4,6 млн баррелей или 1,05% и составили 431,9 млн баррелей. Аналитики прогнозировали снижение нефтяных запасов на 3,75 млн баррелей. На прошлой неделе спад составил 6,5 млн баррелей.

Запасы бензина увеличились на 591 тыс. баррелей или 0,26%, составив 228,3 млн баррелей, в то время как аналитики прогнозировали рост на 1,35 млн баррелей. На прошлой неделе рост составил 1,2 млн баррелей.

Добыча нефти впервые за 2 месяца сократилась на 0,36% или 35 тыс. баррелей, до 9,754 млн баррелей в день. После опубликования данных цена на нефть марки Brent выросла до 66 долларов за баррель.

Аналитическая группа Report прогнозирует сохранение нефтяных цен на высоком уровне. В первом квартале 2018 год Brent будет стоить 55-70 долларов/баррель.