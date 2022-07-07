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Добыча нефти в США сохранилась на уровне в 12,1 млн баррелей

Добыча нефти в США сохранилась на уровне в 12,1 млн баррелей Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 1 июля, сохранилась на уровне предыдущей недели в 12,1 млн баррелей в сутки.
Энергетика
7 июля 2022 г. 19:58
Добыча нефти в США сохранилась на уровне в 12,1 млн баррелей

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 1 июля, сохранилась на уровне предыдущей недели в 12,1 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 12,05 млн баррелей в сутки.

Точные данные по добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в апреле составила 11,55 млн баррелей в сутки, а в мае, по предварительным данным, — 11,71 млн баррелей. За весь прошлый год — в среднем 11,19 млн баррелей в сутки.

Минэнерго США 7 июня повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года до 11,92 млн баррелей, а на следующий год — до 12,97 млн баррелей в сутки.

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