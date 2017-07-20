Добыча нефти в США приближается к рекордному уровню

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Ежесуточная добыча нефти вновь приближается к рекордному уровню. Как сообщает Report со ссылкой на Администрацию энергетической информации (EIA) Минэнерго США, за неделю 8-14 июля добыча нефти увеличилась на 32 тыс. баррелей или 0,34% и достигла 9,429 млн баррелей. За отчетную неделю коммерческие запасы нефти в стране снизились на 4,7 млн баррелей или 0,94% - до 490,623 млн баррелей. Запасы бензина упали на 4,4 млн баррелей или 1,9%, составив 231,2 млн баррелей.

Исследования Report показали, что рекордный уровень ежесуточной добычи в США зафиксирован в первую неделю июня 2015 года - 9,610 млн баррелей. Сейчас добыча нефти на 181 тыс. баррелей в день или 1,88% ниже рекордного значения. Напомним, что с начала падения цен на нефть в июле 2014 года минимальное значение ежесуточной добычи нефти зафиксировано в первую неделю июля 2016 года на уровне 8,428 млн баррелей. Сейчас добыча нефти на 1,001 млн баррелей в день или 11,88% выше этого показателя.

Максимальное значение коммерческих запасов нефти отмечалось в конце марта этого года, когда оно составило 535,543 млн баррелей. С начала падения цен на нефть и до сегодняшнего дня минимальный показатель запасов был зафиксирован в последнюю неделю сентября - 325,465 млн баррелей. Сейчас коммерческие запасы на 44,920 млн баррелей или 8,38% ниже максимума и на 165,158 млн баррелей или 50,7% выше минимума.