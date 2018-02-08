Добыча нефти в США превысила 10 млн баррелей/день

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ / На неделе 27 января – 2 февраля добыча нефти в США достигла рекордного уровня. Запасы нефти также показали рост. Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Администрации энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

За отчетную неделю ежесуточная добыча нефти увеличилась на 332 тыс. баррелей или 3,3% и достигла 10,251 млн баррелей.

Нефтяные запасы США в отчетном периоде увеличились на 1,895 млн баррелей или 0,45%, до 420,3 млн баррелей. Аналитики прогнозировали снижение запасов на 3,15 млн баррелей. На предыдущей неделе рост составил 6,776 млн баррелей.

Запасы бензина в стране увеличились на 3,414 млн баррелей или 1,41%, составив 245,5 млн баррелей, в то время как аналитики прогнозировали рост на 0,5 млн баррелей. На предыдущей неделе рост составил 1,98 млн баррелей.

Аналитическая группа Report отмечает, что после этой новости цены на нефть начали снижаться. Brent подешевел до 65 долларов/баррель. Однако аналитики прогнозируют сохранение мировых нефтяных цен на высоком уровне на фоне ускорения темпов мирового экономического роста. В первом квартале 2018 года Brent будет колебаться в диапазоне 55-73 доллара/баррель.