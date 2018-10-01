Добыча нефти в России на 400 тыс. баррелей превысила обязательства перед ОПЕК+

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Россия в сентябре увеличила добычу нефти до 1,549 млн тонн или 11,35 млн баррелей в сутки.

Как сообщает Report со ссылкой на İnterfax, этот показатель более чем на 400 тыс. баррелей выше обязательств России в рамках сделки по ограничению добычи нефти стран ОПЕК и не-ОПЕК.

По сравнению с августом производство нефти выросло на 1,56%. В течение месяца добыча поступательно росла. К концу сентября суточные показатели уже достигли 11,42 млн баррелей.