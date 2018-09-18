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    Добыча нефти в России может достигнуть пика в 2021 году

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Добыча нефти в России без мер стимулирования в 2021 году может достигнуть пика в 570 миллионов тонн.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр энергетики России Александр Новак на совещании правительства о стимулировании добычи нефти.

    По его словам, до конца 2018 года общий результат добычи нефти ожидается на уровне 553 миллиона тонн.

    "На пик мы выйдем в 2021 году - это 570 миллионов тонн, после чего может начаться постепенное снижение и к 2035 году мы можем снизить добычу до 310 миллионов тонн", - сказал Новак.

    Отметим, что добыча нефти в РФ в 2017 году составила 547 миллионов тонн.

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