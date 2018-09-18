Добыча нефти в России может достигнуть пика в 2021 году

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Добыча нефти в России без мер стимулирования в 2021 году может достигнуть пика в 570 миллионов тонн.
Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр энергетики России Александр Новак на совещании правительства о стимулировании добычи нефти.
По его словам, до конца 2018 года общий результат добычи нефти ожидается на уровне 553 миллиона тонн.
"На пик мы выйдем в 2021 году - это 570 миллионов тонн, после чего может начаться постепенное снижение и к 2035 году мы можем снизить добычу до 310 миллионов тонн", - сказал Новак.
Отметим, что добыча нефти в РФ в 2017 году составила 547 миллионов тонн.
Aydan TopçibaşevaАвтор новости
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