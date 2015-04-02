​Добыча нефти в России достигла нового рекорда с советских времен

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ В марте 2015 года Россия установила новый рекорд по добыче нефти со времен СССР.

Как передает Report, об этом сообщает Корреспондент со ссылкой на Reuters.

Ежедневно в марте на территории России добывалось в среднем 10,71 млн. баррелей нефти и газового конденсата. Среднесуточный объем экспорта российской нефти в прошлом году оценивается на уровне 10,52 млн. баррелей, в 2013 году – 10,47 млн. баррелей, в 2012 году – 10,33 млн. баррелей.

Напомним, 2 января сообщалось, что объем добычи нефти в России в 2014 году вырос на 0,7% по сравнению с аналогичным показателем 2013 года. В ноябре прошлого года в Москве не раз заявляли, что Россия не заинтересована в том, чтобы сокращать добычу нефти.