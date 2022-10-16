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Добыча нефти в мире превысит 100 млн баррелей в сутки в 2023 году

Добыча нефти в мире превысит 100 млн баррелей в сутки в 2023 году Спрос на нефть в 2023 году может вырасти на 1,7 млн баррелей в сутки, что приведет к увеличению совокупных объемов добычи до 101,3 млн баррелей в сутки (б/с).
Энергетика
16 октября 2022 г. 21:26
Добыча нефти в мире превысит 100 млн баррелей в сутки в 2023 году

Спрос на нефть в 2023 году может вырасти на 1,7 млн баррелей в сутки, что приведет к увеличению совокупных объемов добычи до 101,3 млн баррелей в сутки (б/с).

Как сообщает Report, об этом сообщается в прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА).

"В сентябре предложение нефти увеличилось на 300 тыс. б/с, до 101,2 млн б/с. При этом с ноября страны ОПЕК+ собираются снизить потолок добычи на 2 млн б/с. В итоге общее предложение нефти по итогам года может вырасти на 4,6 млн б/с по сравнении с прошлым — до 99,9 млн б/с", — отметили в документе.

В публикации указали, что решение ОПЕК+ не позволит увеличить запасы в 2023 году. При этом добыча сланцевой нефти в США никак не сможет компенсировать выпадающие объемы.

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