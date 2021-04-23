Добыча нефти в Ливии упала на 1 млн баррелей в сутки

Во вторник NOC объявила о введении режима форс-мажора в порту Эль-Харига

Нефтедобыча в Ливии за последние несколько дней упала почти на 1 млн баррелей в сутки с уровня в 1,3 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом сообщает ngv со ссылкой на заявление ливийской Национальной нефтяной корпорации (NOC). Падение может продолжиться.

Во вторник NOC объявила о введении режима форс-мажора в порту Эль-Харига. Компания предупредила, что отгрузка нефти через порт будет приостановлена в связи с отказом ливийского Центробанка выделить средства нефтяной отрасли, из-за чего у нефтяных компаний сформировались задолженности. Как указала NOC, Центробанк Ливии обязался выплатить нефтяникам порядка 222 млн долларов США, однако средства были потрачены «на фиктивные контракты и ненужные товары».

В среду «дочка» NOC — Sirte Oil Company — заявила, что не в состоянии поддерживать производство нефти из-за тяжелого финансового положения и будет вынуждена полностью остановить добычу на 72 часа.

Напомним, что в ноябре 2020 года нефтедобыча в Ливии вернулась к довоенному уровню — более 1,2 млн баррелей в сутки. ОПЕК и союзники картеля опасаются, что рост добычи в Ливии может привести к избытку сырья на нефтяном рынке.