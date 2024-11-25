Добыча нефти в Казахстане в 2024 году снизится из-за ремонтов на Тенгизе и Кашагане и обязательств по ОПЕК+

Добыча нефти в Казахстане в 2024 году снизится из-за ремонтов на Тенгизе и Кашагане и обязательств по ОПЕК+

Министерство энергетки Казахстана прогнозирует добычу нефти в стране по итогам 2024 года в объеме 88,4 млн тонн, что ниже ранее заявленных 90,3 млн тонн.

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