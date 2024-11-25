Добыча нефти в Казахстане в 2024 году снизится из-за ремонтов на Тенгизе и Кашагане и обязательств по ОПЕК+

Министерство энергетки Казахстана прогнозирует добычу нефти в стране по итогам 2024 года в объеме 88,4 млн тонн, что ниже ранее заявленных 90,3 млн тонн.
Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Минэнерго, об этом сообщил министр энергетики страны Алмасадам Саткалиев.
"По итогам 10 месяцев объем добычи нефти составил 73,5 млн тонн", - заявил Саткалиев в ходе правительственного часа в мажилисе (нижняя палата парламента).
Министр отметил, что снижение объемов добычи связано с проведением капитальных ремонтов на крупных месторождениях Тенгиз и Кашаган.
Кроме того, на снижение добычи повлияли внеплановые остановки на месторождении Карачаганак и ограничения приема газа Оренбургским газоперерабатывающим заводом.
"Дополнительно на снижение уровня добычи влияет выполнение обязательств Казахстана в рамках соглашения ОПЕК+", — добавил Саткалиев.
Казахстан участвует в Соглашении ОПЕК+. Для Казахстана, как и для других стран установлены определенные обязательства на 2024 год (текущие 1,468 млн. барр./сут.). Выполнение условий Соглашения необходимо для поддержания стабильности на мировом рынке нефти”.