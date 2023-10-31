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Добыча нефти в Иране увеличилась до 3,4 млн баррелей в сутки

Добыча нефти в Иране увеличилась до 3,4 млн баррелей в сутки Добыча нефти в Иране увеличилась с 2,9 до 3,4 млн баррелей в сутки.
Энергетика
31 октября 2023 г. 16:39
Добыча нефти в Иране увеличилась до 3,4 млн баррелей в сутки

Добыча нефти в Иране увеличилась с 2,9 до 3,4 млн баррелей в сутки.

Как передает Report со ссылкой на IRNA, об этом заявил официальный представитель Иранского союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции Сейид Хамид Хосейни.

"Добыча нефти в Иране увеличилась до 3,4 млн баррелей в день, тогда как еще некоторое время назад добыча нефти в Иране составляла около 2,9 млн баррелей в день", - сказал он.

Хосейни не указал период, когда был зафиксирован рост. Но отметил, что согласно седьмому пятилетнему плану социально-экономического и культурного развития Ирана, республика хочет увеличить добычу нефти до 3,8 млн баррелей в сутки.

По его словам, чтобы достигнуть цифры в 4,2 млн баррелей, необходимо инвестировать в среднем 25 долларов на каждый баррель нефти.

Он также отметил, что экономический рост в Иране усилится благодаря повышению объемов добычи нефти в стране.

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Версия на английском языке Oil production in Iran grows to 3.4M barrels per day

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