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Добыча нефти в Азербайджане за год снизилась почти на 8%

Добыча нефти в Азербайджане за год снизилась почти на 8% К концу 2020 года добыча сырой нефти в Азербайджане составила 35,1 млн тонн.
Энергетика
12 июля 2021 г. 17:26
Добыча нефти в Азербайджане за год снизилась почти на 8%

К концу 2020 года добыча сырой нефти в Азербайджане составила 35,1 млн тонн.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ежегодно публикуемый компанией BP статистический обзор мировой энергетики.

По данным, это на 7,9% меньше, чем в 2019 году.

На конец 2019 года добыча сырой нефти в Азербайджане составила 38 млн тонн.

Согласно отчету, добыча сырой нефти в стране на конец 2000 года составила 51,3 млн тонн, в 2011 году - 46,1 млн тонн, в 2012 году - 43,7 млн тонн, в 2013 году - 43,8 млн тонн, в 2014 году - 42,5 млн тонн, в 2015 году - 42 млн тонн, в 2016 году - 41,4 млн тонн, в 2017 году - 39,1 млн тонн, по итогам 2018 года - 39,2 млн тонн.

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Версия на английском языке Azerbaijan posts 8% decline in oil production
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda neft hasilatı bir ildə 8 %-dək azalıb

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