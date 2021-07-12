Добыча нефти в Азербайджане за год снизилась почти на 8%

К концу 2020 года добыча сырой нефти в Азербайджане составила 35,1 млн тонн.

К концу 2020 года добыча сырой нефти в Азербайджане составила 35,1 млн тонн.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ежегодно публикуемый компанией BP статистический обзор мировой энергетики.

По данным, это на 7,9% меньше, чем в 2019 году.

На конец 2019 года добыча сырой нефти в Азербайджане составила 38 млн тонн.

Согласно отчету, добыча сырой нефти в стране на конец 2000 года составила 51,3 млн тонн, в 2011 году - 46,1 млн тонн, в 2012 году - 43,7 млн тонн, в 2013 году - 43,8 млн тонн, в 2014 году - 42,5 млн тонн, в 2015 году - 42 млн тонн, в 2016 году - 41,4 млн тонн, в 2017 году - 39,1 млн тонн, по итогам 2018 года - 39,2 млн тонн.