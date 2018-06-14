Добыча нефти в Азербайджане увеличилась

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ В январе-мае текущего года в Азербайджане добыто 16,132 тыс. тонн сырой нефти, включая газовый конденсат.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, это на 1,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Объем добычи товарной сырой нефти составил 16 110,3 тыс. тонн, что на 1,2% больше, чем в прошлом году.

За 5 месяцев в стране добыто 11 810,6 млн кубометров природного газа, из них 7 181,1 млн кубометров пришлось на товарный газ.

Объем добычи газа в годовом сравнении вырос на 0,9%, товарного газа сократился на 8,2%.