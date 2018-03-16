Добыча нефти в Азербайджане увеличилась на 0,5%

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ В январе-феврале 2018 года в Азербайджане добыто 6 372,9 тыс. тонн сырой нефти, включая газовый конденсат.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, добыча нефти в годовом исчислении увеличилась на 0,5%.

Объем добычи товарной сырой нефти составил 6 364,9 тыс. тонн.

За 2 месяца в стране добыто 4 726,9 млн кубометров природного газа. Из них 2 908,9 млн кубометров пришлось на товарный газ.

За отчетный период добыто на 0,8% больше природного газа и на 9,4% меньше товарного газа.