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Добыча нефти с платформы "Глубоководный Гюнешли" с начала эксплуатации составила около 640 млн баррелей

Добыча нефти с платформы "Глубоководный Гюнешли" с начала эксплуатации составила около 640 млн баррелей С платформы "Глубоководный Гюнешли" на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) за весь период с начала ввода в эксплуатацию добыто около 640 млн баррелей нефти.
Энергетика
22 апреля 2024 г. 10:46
Добыча нефти с платформы Глубоководный Гюнешли с начала эксплуатации составила около 640 млн баррелей

С платформы "Глубоководный Гюнешли" на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) за весь период с начала ввода в эксплуатацию добыто около 640 млн баррелей нефти.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные компании SOCAR.

Госнефтекомпания Азербайджана подготовила видео-ролик по случаю 16-летия со дня ввода в эксплуатацию платформы "Глубоководный Гюнешли".

"Платформы была введена в эксплуатацию 22 апреля 2008 года. За весь период с момента запуска с платформы "Глубоководный Гюнешли" добыто порядка 638 млн баррелей нефти и 18,2 млрд кубометров попутного газа", - отмечается в публикации.

По состоянию на конец 2023 года среднесуточная добыча нефти с данной платформы составила 67,3 тыс. баррелей.

В настоящее время на блоке АЧГ добыча осуществляется с 7 платформ. В 2023 году в целом с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" было добыто порядка 133 млн баррелей (18 млн тонн). Среднесуточная добыча нефти на блоке в 2023 году составила 363 тыс. баррелей.

Напомним, что АЧГ является крупнейшим блоком нефтяных месторождений Азербайджана. Первый договор о разделе добычи по разработке блока месторождений был подписан 20 сентября 1994 года. 14 сентября 2017 года было подписано обновленное соглашение, которое предусматривает разработку месторождений до конца 2049 года.

Долевое распределение акционеров АЧГ следующее: BP (30,37%), SOCAR (25,0%), MOL Group (9,57%, вместо Chevron с 16 апреля 2020 года), INPEX (9,31%), Equinor (7,27%), ExxonMobil (6,79%), TPAO (5,73%), ITOCHU (3,65%), ONGC Videsh Limited (OVL) (2,31%).

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Версия на азербайджанском языке "Dərinsulu Günəşli" platformasından indiyədək təxminən 640 milyon barel neft hasil edilib

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