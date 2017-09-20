Добыча нефти с новой платформы АЧГ начнется в 2023 году

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Добыча нефти с новой платформы, которая будет установлена в рамках нового соглашения по блоку месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), начнется примерно в 2023 году.

Об этом сказал Report источник в SOCAR.

Он отметил, что принятие окончательного инвестиционного решения ожидается в 2019 году.

По его словам, новая платформа будет называться "Центрально-Восточный Азери".

Напомним, что соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" было подписано 20 сентября 1994 года в Баку. Участниками проекта являются компании BP (35, 8%-оператор), SOCAR (11,6%), Chevron (11,3%), Inpex (11%), Statoil (8,6%), ExxonMobil (8%), TPAO (6,8%), Itochu (4,3%), ONGC Videsh Ltd. (2,7%).

Отметим, что 14 сентября подписано измененное и вновь разработанное соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с месторождений "Азери", "Чираг" и глубоководной части месторождения "Гюнешли" (АЧГ).

После ратификации соглашения в Милли Меджлисе долевое участие партнеров АЧГ будет распределено следующим образом: BP (Великобритания, оператор) - 30,37%, AzACG (SOCAR, Азербайджан) - 25,00%, Chevron (США) - 9,57%, Inpex (Япония) - 9,31%, Statoil (Норвегия) - 7,27%, ExxonMobil (США) - 6,79%, TP (Türkiye Petrolleri) - 5,73%, Itochu (Япония) - 3,65% и ONGC Videsh Ltd. (OVL, Индия) - 2,31%.