Добыча нефти с конденсатом в Азербайджане в январе-августе превысила 19 млн тонн

Добыча нефти с конденсатом в Азербайджане в январе-августе 2024 года составила 19,3 млн тонн, что на 4,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Добыча нефти с конденсатом в Азербайджане в январе-августе 2024 года составила 19,3 млн тонн, что на 4,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает "Report", об этом говорится в оперативных данных Минэнерго за 8 месяцев 2024 года.

В том числе, на блоке "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) за этот период добыто 11,1 млн тонн нефти (снижение на 8,3%), что составляет 57,5% общего объема добычи в Азербайджане.

Добыча конденсата на месторождении "Шахдениз" составила 2,8 млн тонн (снижение на 3,5%), на месторождении Апшерон - 0,4 млн тонн.

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) на своих месторождениях добыла 5 млн тонн (снижение на 3,8%, и составляет 25,9% всей нефтедобычи в стране).

По данным ведомства, экспорт нефти с конденсатом в январе-августе текущего года составил 16 млн тонн (спад на 5,9%).

На долю SOCAR пришлось 2,1 млн тонн (рост на 5%), на долю нефти с блока АЧГ и конденсата с Шах-Дениз суммарно пришлось 13,9 млн тонн (снижение на 7,3%).

На Бакинским НПЗ им. Гейдара Алиева компании SOCAR в январе-августе было переработано около 4,4 млн тонн нефти (рост на 4,8%).

По состоянию на 1 сентября 2024 года с блока "АЧГ" за весь период с начала разработки добыто 579 млн тонн нефти, с месторождения "Шахдениз" - около 43,2 млн тонн конденсата. При этом, к 1 сентября на мировые рынки было отправлено 620,2 мле тонн нефти с конденсатом.