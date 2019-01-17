Добыча нефти ОПЕК в декабре сократилась на 751 тыс. баррелей в сутки

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Страны ОПЕК сократили нефтедобычу на 751 тыс. баррелей в сутки в декабре 2018 года.

Как передает Report, больше всего сократили добычу нефти Саудовская Аравия и Иран.

По сообщению ОПЕК, основываясь на данные вторичных источников, в декабре Саудовская Аравия сократила добычу нефти на 468 тыс. б/с. При этом сама Саудовская Аравия отчиталась ОПЕК о сокращении добычи нефти в декабре на 450 тыс. б/с - до 10,64 млн б/с.

Иран, по данным вторичных источников, сократил добычу в декабре на 159 тыс. б/с - до 2,76 млн б/с. При этом Иран принял решение не предоставлять свои показатели ОПЕК до тех пор, пока с него не будут сняты санкции США.

Также в декабре добычу значительно сократила Ливия - на 172 тыс. б/с, до 928 тыс. б/с, несмотря на то, что она освобождена от обязательств по сдерживанию добычи.

Наименьшие показатели снижения производства у Венесуэлы - 33 тыс. б/с и ОАЭ - 65 тыс. б/с.