Добыча нефти на месторождении "Зых-Говсан" сократится

В 2021 году на блоке месторождений "Говсан-Зых" прогнозируется добыча 0,47 млн баррелей нефти.

В 2021 году на блоке месторождений "Говсан-Зых" прогнозируется добыча 0,47 млн баррелей нефти.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты на бюджет Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на 2021 год.

Согласно информации, в 2020 году с месторождения прогнозируется добыча 0,48 млн баррелей нефти, что на 2,08% больше прогноза на 2021 год.

В 2019 году этот показатель составил 0,5 млн баррелей, что на 6% больше прогнозного показателя текущего года.

Соглашение по блоку месторождений "Говсан-Зых" было подписано 19 ноября 2006 года. Участниками соглашения являются SOCAR (25%) и российская Global Invest (75%).

3 ноября 2008 года между ”Руснефтью“ и SOCAR заключено соглашение о реабилитации, разработке и разделе добычи с блока, включающего нефтяные месторождения "Зых" и "Говсан". Месторождения расположены в южной части Апшеронского полуострова. Площадь блока сухопутных месторождений, переданной компании "Руснефть" для разработки, составляет 65 кв. км. По предварительным оценкам, объем извлекаемых остаточных запасов нефти на этих месторождениях достигает 12 млн тонн.

Разработкой блока месторождений занимается Absheron Operating Company. Добыча нефти на месторождении "Зых" началась в 1935 году, а на месторождении "Говсан" - в 1948 году.