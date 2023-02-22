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Добыча нефти на месторождении "Каламкас-Хазар" в Казахстане ожидается в 2028 году

Добыча нефти на месторождении "Каламкас-Хазар" в Казахстане ожидается в 2028 году Первый баррель нефти на морском месторождении "Каламкас-Хазар" в Каспийском море планируется добыть в 2028 году, а строительство морской платформы "Каламкас-Хазар" начнется в конце 2024 года.
Энергетика
22 февраля 2023 г. 18:24
Добыча нефти на месторождении Каламкас-Хазар в Казахстане ожидается в 2028 году

Первый баррель нефти на морском месторождении "Каламкас-Хазар" в Каспийском море планируется добыть в 2028 году, а строительство морской платформы "Каламкас-Хазар" начнется в конце 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом в среду сообщил гендиректор ТОО "Kalamkas-Khazar Operating" Курмангазы Есказиев.

"6 февраля был подписан улучшенный модельный контракт на разработку месторождения. В сам проект будут привлечены 6 млрд долларов прямых инвестиций. На первоначальном этапе обустройства проекта будет создано две тысячи новых рабочих мест. Ожидается, что добыча начнется в 2028 году и будет составлять 4 млн тонн нефти в год", - сказал он.

Ранее сообщалось, что "Казмунайгаз" (КМГ) и российская нефтяная компания "Лукойл" в Астане заключили ряд соглашений по поводу проекта освоения участка недр "Каламкас-море, Хазар, Ауэзов". Стороны подписали соглашение участников, договор купли-продажи 50%-й доли участия в уставном капитале ТОО "Kalamkas-Khazar Operating" и соглашение об условиях финансирования участниками деятельности оператора.

"Планируется строительство морских платформ из стальных конструкций в 64 км от берега на структуре "Каламкас-море". Общие запасы участка по структуре "Каламкас-море" и "Хазар" составляет 81 млн тонн нефти. Кроме того, нами планируется открытие офиса в Актау. В дальнейшем будут проведены работы и на сухопутной морской части Каспийского моря", - добавил Есказиев.

Kalamkas-Khazar Operating создана в этом году специально для освоения месторождений "Каламкас-море" и "Хазар" на шельфе Каспийского моря.

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