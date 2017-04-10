Добыча нефти на крупнейшем месторождении Ливии приостановлена

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Добыча нефти на крупнейшем в Ливии месторождении "Шарара" (Sharara) приостановлена спустя неделю после ее возобновления.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

В воскресенье прекратил работать нефтепровод, по которому "черное золото" транспортировалось с месторождения "Шарара" на нефтеперерабатывающий завод в городе Эз-Завия, сказали агентству два источника. Причина остановки работы нефтепровода не уточняется. Представитель Национальной нефтяной компании Ливии (NOC) был недоступен для комментариев агентству.

Отметим, что на месторождении "Шарара" добывалось 200 тысяч баррелей нефти в день. После этой новости нефть марки Brent на товарных биржах подорожала на 0,9% - до 55,75 долларов/баррель. Прогнозируется дальнейший рост цен на нефть.