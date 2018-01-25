Добыча нефти достигла рекордных значений

Баку. 25 января. REPORT.AZ / На неделе 13-19 января добыча нефти достигла рекордного уровня, а запасы нефти вновь сократились. Об этом сообщает Report со ссылкой на Администрацию энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

За отчетную неделю добыча нефти увеличилась на 128 тыс. баррелей или 1,31% и достигла 9,878 млн баррелей, нефтяные запасы сократились на 1,071 млн баррелей или 0,26%, до 411,6 млн баррелей. Аналитики прогнозировали снижение запасов на 2 млн баррелей. На прошлой неделе спад составил 6,861 млн баррелей.

Запасы бензина увеличились на 3,098 млн баррелей или 1,29%, составив 244 млн баррелей, в то время как аналитики прогнозировали рост на 2,2 млн баррелей. На прошлой неделе рост составил 3,62 млн баррелей.

Аналитическая группа Report прогнозирует сохранение нефтяных цен на высоком уровне. В первом квартале 2018 года Brent будет колебаться в диапазоне 55-73 долларов/баррель.