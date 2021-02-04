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Добыча на юго-восточном крыле "Шахдениз" начнется во втором квартале

Добыча на юго-восточном крыле "Шахдениз" начнется во втором квартале В 2020 году скважина на платформе “Шахдениз Альфа” не была пробурена, на буровой установке платформы были проведены профилактические работы
Энергетика
4 февраля 2021 г. 12:51
Добыча на юго-восточном крыле Шахдениз начнется во втором квартале

В течение 2020 года проведены важные работы для начала добычи на юго-восточном крыле "Шахдениз".

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете компании BP-Azerbaijan.

Трубоукладочное судно "Исрафил Гусейнов" завершило механический монтаж трубопроводов каждый длиной 18,3 км. С помощью судна для подводного строительства “Ханкенди” проведены работы по подводной установке. Начало добычи на глубоководном юго-восточном крыле (глубиной 540 м) планируется в первой половине 2021 года после завершения монтажных и испытательных работ на море. Начало добычи на двух других глубоководных крылах (юго-западном и северо-восточном) планируется в ближайшие годы и обеспечит достижение планируемого самого высокого стабильного уровня добычи.

В 2020 году скважина на платформе “Шахдениз Альфа” не была пробурена, на буровой установке платформы были проведены профилактические работы.

Буровая установка "Истиглал" начала работы на скважине SDF03. Установка Maersk Explorer завершила скважину SDF05, скважина была законсервирована. Эти две установки уже пробурили в общей сложности 20 скважин, из которых 16 завершены полностью.

Напомним, что соглашение о разведке, разработке и долевом разделе добычи перспективных площадей "Шахдениз" подписано 4 июня 1996 года. Соглашение о долевом разделе добычи ратифицировано 17 октября 1996 года.

Участниками проекта являются компании BP (оператор – 28,8%), AzSD (10%), SGC Upstream (6,7%), Petronas (15,5%), LUKoil (10%), NİKO (10%) и TPAO (19%).

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Версия на английском языке Production on East South Flank of Shah Deniz to begin in 2Q21
Версия на азербайджанском языке Bu ilin II rübündə “Şahdəniz”in şərq-cənub hissəsində hasilat başlayacaq

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