Добыча на юго-восточном крыле Шахдениз начнется в следующем году

Буровая установка "Истиглал" пробурила скважину SDK05 на полную глубину и провела консервацию скважины

В течение третьего квартала этого года команда “Шахдениз-2” продолжила работы по подводной установке с помощью судна для подводного строительства “Ханкенди”.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете компании BP-Azerbaijan.

Отмечается, что 8 октября трубоукладочное судно "Исрафил Гусейнов" завершило механический монтаж трубопроводов в юго-восточном крыле. Начало добычи на глубоководном юго-восточном крыле (глубиной 540 м) планируется в первой половине 2021 года после завершения монтажных и испытательных работ на море. Начало добычи на двух других глубоководных крылах (юго-запад и северо-восток) планируется на ближайшие годы и обеспечит достижение планируемого самого высокого стабильного уровня добычи.

В третьем квартале этого года скважина с платформы “Шахдениз Альфа” не была пробурена, за это время на буровой установке платформы были проведены профилактические работы.

Буровая установка "Истиглал" пробурила скважину SDK05 на полную глубину и провела консервацию скважины. Установка Maersk Explorer пробурила скважину SDF04 на полную глубину, скважина была законсервирована.

Эти две установки уже пробурили в общей сложности 20 скважин, из которых 16 завершены полностью.

Напомним, что соглашение о разведке, разработке и долевом разделе добычи перспективных площадей "Шахдениз" подписано 4 июня 1996 года. Соглашение о долевом разделе добычи ратифицировано 17 октября 1996 года.

Участниками проекта являются компании BP (оператор – 28,8%), AzSD (10%), SGC Upstream (6,7%), Petronas (15,5%), LUKoil (10%), NİKO (10%) и TPAO (19%).