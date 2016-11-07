Добыча на платформе "Восточный Азери" приостановлена

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня реализуется программа по запланированной остановке работ на платформе "Восточный Азери" в рамках годовой рабочей программы блока платформ "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ).

Об этом сообщил Report оператор проекта АЧГ - компания BP-Azerbaijan.

"Согласно плану, сегодня добыча на платформе "Восточный Азери" будет приостановлена на 12 дней для более эффективного проведения профилактических работ, инспекции и проектных работ. Эти работы направлены на осуществление безопасной, надежной и не наносящей вред окружающей среде эксплуатации платформы. Такие программы являются частью нормальных операций и проводятся регулярно", - сообщили в компании.

Подготовка программы началась в 2015 году, и работы по программе были включены в годовую рабочую программу и бюджет 2016 года. Временная приостановка платформы также включена в план добычи этого года.

В компании сообщили, что добыча с платформ "Центральный Азери", "Западный Азери", "Глубоководный Гюнешли", "Чираг", "Западный Чираг", а также экспортные операции по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан и Западному экспортному маршруту будут продолжены в нормальном режиме. Сангачальский терминал также будет работать в нормальном режиме, работы по загрузке и отправке танкеров на терминалах в Джейхане и Супсе продолжатся по графику.