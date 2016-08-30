Добыча на платформе "Глубоководный Гюнешли" приостанавливается

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ В сентябре реализуется программа по запланированной остановке работ на платформе "Глубоководный Гюнешли".

Как сообщает Report, информацию об этом распространил оператор проекта "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) - компания BP-Azerbaijan.

Отмечается, что приостановка добычи осуществляется в рамках годовой рабочей программы АЧГ.

"Согласно плану, с 1 сентября добыча на платформе "Глубоководный Гюнешли" будет приостановлена на 11 дней для более эффективного проведения профилактических работ, инспекции и проектных работ. Эти работы направлены на осуществление безопасной, надежной и не наносящей вред окружающей среде эксплуатации платформы. Такие программы являются частью нормальных операций и проводятся регулярно", - сообщили в компании.

Подготовка программы началась в 2015 году, и работы по программе были включены в годовую рабочую программу и бюджет 2016 года. Временная приостановка платформы также включена в план добычи этого года.

Добыча с платформ "Центральный Азери", "Западный Азери", "Восточный Азери", "Чираг", "Западный Чираг" и "Шахдениз", а также экспортные операции по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, Южно-Кавказскому трубопроводу и Западному экспортному маршруту будут продолжены в нормальном режиме. Сангачальский терминал также будет работать в нормальном режиме, работы по загрузке и отправке танкеров на терминалах в Джейхане и Супсе продолжатся по графику.