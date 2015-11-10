Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня реализуется программа по запланированной остановке платформы "Чыраг" в рамках годовой рабочей программы на блоке месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли".

Как сообщает Report, информацию об этом распространил оператор проекта АЧГ - компания BP-Azerbaijan.

Согласно плану, добыча на платформе "Чыраг" приостановлена на 25 дней для более эффективного проведения профилактических работ, инспекции и проектных работ.

"Эти работы направлены на осуществление безопасной, надежной и не наносящей вред окружающей среде эксплуатации платформы. Такие программы являются частью нормальных операций и проводятся регулярно. Подготовка программы началась в начале 2014 года, и работы по программе были включены в годовую рабочую программу и бюджет 2015 года. Временная приостановка платформы также включена в план добычи этого года", - сообщили в компании.

Добыча с платформ "Центральный Азери", "Западный Азери", "Восточный Азери", "Глубоководный Гюнешли", "Западный Чыраг" и "Шахдениз", а также экспортные операции по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, Южно-Кавказскому трубопроводу и Западному маршруту будут продолжены. Сангачальский терминал также будет работать в нормальном режиме, работы по загрузке и отправке танкеров на Джейханском терминале продолжатся по графику.