Добыча на месторождении "Сураханы" снизится

На 2020 год была прогнозирована добыча с месторождения 1,14 млн баррелей нефти, что на 0,9% больше прогноза на 2021 год

В 2021 году с месторождения Сураханы прогнозируется добыча 1,13 млн баррелей нефти.

Как сообщает Report, об этом говорится в Заключении на проект Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на 2021 год, подготовленном Счетной палатой.

Согласно данным, на 2020 год была прогнозирована добыча с месторождения 1,14 млн баррелей нефти, что на 0,9% больше прогноза на 2021 год.

В 2019 году этот показатель составил 1,12 млн баррелей, что на 0,89% больше прогнозного показателя текущего года.

Отметим, что нефтяное месторождение Сураханы находится в 16 км к северо-востоку от Баку, на высоте 70-75 м над уровнем моря. Соглашение о разведке, реабилитации, разработке и долевом распределении добычи с сухопутного блока месторождений Сураханы вступило в силу 16 августа 2005 года. Контрактная площадь составляет 13 кв. км.