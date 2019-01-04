Добыча на блоке "Бахар-Гум-Дениз" увеличится в этом году

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ В 2019 году прогнозируется рост добычи нефти и газа на блоке "Бахар-Гум-Дениз".

Как сообщает Report, на нефтяном месторождении "Гум-Дениз" ожидается добыча 0,372 млн баррелей нефти, месторождении "Бахар" – 222 млн кубометров газа.

Прогнозы по объему добычи на месторождения "Гум-Дениз" в этом году на 9,7% превышают прогнозный показатель на 2018 год и на 86% - показатель выполнения за 2017 год. Добыча газа на месторождении "Бахар" на 10% выше прогнозного показателя за прошлый год и на 23% - показателя выполнения за 2017 год.

Bahar Energy Ltd., оператор месторождений "Бахар" и "Гум-Дениз", является "дочкой" Greenfields Petroleum. Доля участия компании в месторождениях составляет 80%, остальные 20% принадлежат SOCAR.