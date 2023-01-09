Добыча газа в Норвегии в ближайшие 4-5 лет останется на прошлогоднем уровне

В ближайшие 4-5 лет объемы производства газа в Норвегии будут оставаться примерно на прошлогоднем уровне - 122 млрд кубометров.

В ближайшие 4-5 лет объемы производства газа в Норвегии будут оставаться примерно на прошлогоднем уровне - 122 млрд кубометров.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в сообщении Норвежского нефтяного директората (NPD).

В прошлом году рост добычи в сравнении с предыдущим годом составил 9 млн кубометров. Объем добычи был равен 122 млрд кубометров.

Общий объем добычи углеводородов в Норвегии в 2022 году составил примерно 230 млн кубометров нефтяного эквивалента, что составляет порядка 4 млн баррелей в сутки.

Высокий уровень производства можно объяснить, в том числе, большим количеством месторождений на шельфе, на которых ведется добыча. В декабре в Северном море была запущена вторая фаза проекта Johan Sverdrup, в августе началась добыча на месторождении Nova (ранее называлось Skarfjell). Кроме того, старые месторождения работают дольше и дают больше, чем прогнозировалось ранее, отмечается в сообщении NPD.

Общий объем инвестиций в нефтегазовую отрасль Норвегии в 2022 году составил около 300 млрд норвежских крон (30 млрд долларов). За минувший год было пробурено 32 скважины, что позволило открыть 11 новых залежей. С учетом 13 новых проектов разработки новых и продления жизни старых месторождений, представленных регулятору в прошлом году, объем резервов углеводородов увеличился до 252 млн кубометров н.э., половина из которых приходится на газ.

Самым крупным новым проектом является Yggdrasil (прежнее название Noaka) в Северном море, инвестиции в который могут достигнуть 115 млрд крон.