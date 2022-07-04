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Добыча газа в Норвегии из-за забастовки может упасть на 25 процентов

Добыча газа в Норвегии из-за забастовки может упасть на 25 процентов Масштабы забастовки работников нефтегазовой сферы Норвегии могут значительно увеличиться с 9 июля.
Энергетика
4 июля 2022 г. 23:18
Добыча газа в Норвегии из-за забастовки может упасть на 25 процентов

Масштабы забастовки работников нефтегазовой сферы Норвегии могут значительно увеличиться с 9 июля.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на норвежскую профсоюзную организацию Lederne.

Отмечается, что приостановка работ на ряде платформ может после субботы привести к сокращению суточной добычи газа в стране на 25%, нефти - на 15%.

Забастовка сотрудников компании Equinor, требующих повышения зарплаты, начинается в ночь с понедельника на вторник. Из-за этого работы на трех нефтегазовых месторождениях на континентальном шельфе в Северном море будут приостановлены. После этого объемы добычи нефти сократятся на 89 тыс. баррелей в сутки, газа - на 27,5 тыс. баррелей нефтяного эквивалента.

По планам бастующих, с 6 июля к забастовке присоединятся работники с трех других месторождений. К этому времени объемы добычи нефти снизятся на 130 тыс. баррелей в сутки, газа - на 292 тыс. баррелей нефтяного эквивалента.

Если до 9 июля причины недовольства сотрудников не будут устранены, к забастовке присоединятся работники с еще трех месторождений. По подсчетам агентства Reuters, это сократит объемы добычи нефти на дополнительные 160 тыс. баррелей в сутки, газа - на 230 тыс. баррелей нефтяного эквивалента.

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