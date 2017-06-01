Добыча газа в глубоководных частях АЧГ начнется в 2026 году - ДОПОЛНЕНО

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Первая новость опубликована в 11:02

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Первая добыча газа в глубоководных частях блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" в азербайджанском секторе Каспия ожидается в 2026 году.

Как сообщает Report, об этом сказал на проходящей в Баку международной нефтегазовой конференции министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев.

По его словам, запасы газа в глубоководных частях АЧГ оцениваются в 280 млрд кубометров.

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Н. Алиев в заявлении журналистам отметил, что добыча прогнозируется в объеме 3-5 млрд кубометров в год.