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    Добыча газа в глубоководных частях АЧГ начнется в 2026 году - ДОПОЛНЕНО

    Запасы газа в глубоководных частях АЧГ оцениваются в 280 млрд кубометров© Report.az

    Первая новость опубликована в 11:02 

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Первая добыча газа в глубоководных частях блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" в азербайджанском секторе Каспия ожидается в 2026 году.

    Как сообщает Report, об этом сказал на проходящей в Баку международной нефтегазовой конференции министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев.

    По его словам, запасы газа в глубоководных частях АЧГ оцениваются в 280 млрд кубометров. 

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    Н. Алиев в заявлении журналистам отметил, что добыча прогнозируется в объеме 3-5 млрд кубометров в год. 

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