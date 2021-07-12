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Добыча газа в Азербайджане за год выросла на 6%

Добыча газа в Азербайджане за год выросла на 6% К концу 2020 года добыча природного газа в Азербайджане составила 25,8 млрд кубометров.
Энергетика
12 июля 2021 г. 12:41
Добыча газа в Азербайджане за год выросла на 6%

К концу 2020 года добыча природного газа в Азербайджане составила 25,8 млрд кубометров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ежегодно публикуемый компанией BP статобзор мировой энергетики.

Согласно документу, это на 6% больше, чем в 2019 году.

Отметим, что по данным на конец 2019 года, добыча природного газа в Азербайджане составляет 24,3 млрд кубометров.

Согласно отчету, добыча газа в стране на конец 2000 года составила 16,3 млрд кубометров, в 2011 году - 16 млрд кубометров, в 2012 году - 16,8 млрд кубометров, в 2013 году - 17,4 млрд кубометров, в 2014 году - 18,4 млрд кубометров, в 2015 году - 18,8 млрд кубометров, в 2016 году - 18,3 млрд кубометров, в 2017 году - 17,8 млрд кубометров, а по итогам 2018 года добыча газа в стране составила 19 млрд кубометров.

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Версия на английском языке Gas production in Azerbaijan increases by 6% year-on-year
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qaz hasilatı bir ildə 6 % artıb

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