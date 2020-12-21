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Добыча газа в Азербайджане выросла на 5%

Добыча газа в Азербайджане выросла на 5% За январь-ноябрь текущего года в Азербайджане было добыто 33,7 млрд кубометров газа, что на 4,7% или 1,5 млрд кубометров больше показателя за прошлый год.
Энергетика
21 декабря 2020 г. 15:35
Добыча газа в Азербайджане выросла на 5%

За январь-ноябрь текущего года в Азербайджане было добыто 33,7 млрд кубометров газа, что на 4,7% или 1,5 млрд кубометров больше показателя за прошлый год.

Об этом сообщает Report со ссылкой на оперативные данные Министерства энергетики по добыче нефти и газа в стране за 11 месяцев текущего года.

Согласно данным, 10,7 млрд кубометров газа было получено с блока месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ), а 16,3 млрд кубометров - с "Шахдениз".

Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) за этот период было добыто 6,7 млрд кубометров газа.

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Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycanda qaz hasilatı 5 %-dək artıb

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