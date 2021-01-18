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Добыча газа в Азербайджане выросла на 4 %

Добыча газа в Азербайджане выросла на 4 % По сравнению с 2019 годом добыча газа выросла почти на 4%
Энергетика
18 января 2021 г. 13:05
Добыча газа в Азербайджане выросла на 4 %

В прошлом году Государственная нефтяная компания Азербайджанская (SOCAR) добыла на месторождениях, эксплуатируемых самостоятельно или в качестве основного пайщика, 7,4 млн тонн нефти и 7,3 млрд кубометров газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

Тенденция роста общей добычи газа по стране продолжилась. По сравнению с 2019 годом добыча газа выросла почти на 4%, до 37,1 млрд кубометров.

А в добыче нефти наблюдался спад. За год в Азербайджане было добыто 34,5 млн тонн сырой нефти. Снижение добычи нефти в основном было связано с ограничениями в рамках соглашения ОПЕК+.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qaz hasilatı 4 % artıb

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