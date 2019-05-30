​Добыча газа в Азербайджане превысит 40 млрд кубометров в 2020 году

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В 2020 году добыча газа в Азербайджане прогнозируется в объеме более 40 млрд кубометров газа.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов на церемонии открытия 26-й Международной конференции "Нефть и Газ Каспия".

"Открытый годом ранее проект "Южный газовый коридор" нацелен на энергетическую безопасность, экономическое развитие и глобальное сотрудничество. Работы по поставкам природного газа из нового источника на Каспии в Европу в 2020 году находятся на завершающей стадии, по его расширению - на начальной. "Южный газовый коридор" позволяет Азербайджану развивать свою энергетическую стратегию, в том числе по сектору природного газа. Работы по проекту уже свои дали плоды", - сказал он.

По его словам, по TANAP в Турцию уже транспортировано 1,8 млрд кубометров газа. Министр отметил, что добыча газа с месторождения "Шахдениз" в годовом сравнении увеличится на 6 млрд кубометров в этом году и на 8,5 млрд кубометров в 2020 году: "Тем самым ожидается, что в 2020 году общий объем добычи газа в стране превысит 40 млрд кубометров".