Добыча газа с месторождения "Шахдениз" выросла на 11%

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ В январе-сентябре этого года с газоконденсатного месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском секторе Каспия, добыто 8 млрд. кубометров газа и 1,9 млн. тонн (примерно 15 млн. баррелей) конденсата.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет компании BP-Azerbaijan.

За отчетный период объем добычи газа в годовом исчислении вырос на 11%, конденсата – на 14%.

Отмечается, что производительность установок "Шахдениз" составляет 29,5 млн. кубометров в сутки или примерно 10,8 млрд. кубометров в год.

По информации, в третьем квартале 2016 года пробурена нижняя секция газодобывающей скважины SDA09 на платформе "Шахдениз-1". В середине сентября завершено испытание буровой установки “Истиглал”. В рамках подготовки к эксплуатации "Шахдениз-2" и постепенного наращивания добычи с помощью буровых установок “Гейдар Алиев” и “Истиглал” пробурено уже 10 эксплуатационных скважин.

Напомним, что месторождение "Шахдениз" расположено в 70 км юго-восточнее Баку, в шельфовой зоне Каспия на глубине 50-500 м. Запасы месторождения оцениваются в 1,2 трлн. кубометров. Месторождение считается одним из самых крупнейших газовых и газоконденсатных месторождений в мире.

Соглашение о разведке, разработке и долевом разделе добычи перспективных площадей "Шахдениз" подписано 4 июня 1996 года между Государственной нефтяной компанией Азербайджана и иностранными компаниями. Соглашение о долевом разделе добычи ратифицировано 17 октября 1996 года. В мае 1999 года открыто газоконденсатное месторождение "Шахдениз".

Участниками проекта являются компании BP (оператор – 28,8%), AzSD (10%), SGC Upstream (6,7%), Petronas (15,5%), LUKoil (10%), NİKO (10%) и TPAO (19%).