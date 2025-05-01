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Добыча газа с месторождения Шахдениз в январе-марте осталась на прошлогоднем уровне

Добыча газа с месторождения Шахдениз в январе-марте осталась на прошлогоднем уровне Компания BP-Azerbaijan в январе-марте 2025 года добыла с месторождения Шахдениз 7 млрд кубометров газа, что соответствует показателю января-марта прошлого года.
Энергетика
1 мая 2025 г. 14:03
Добыча газа с месторождения Шахдениз в январе-марте осталась на прошлогоднем уровне

Компания BP-Azerbaijan в январе-марте 2025 года добыла с месторождения Шахдениз 7 млрд кубометров газа, что соответствует показателю января-марта прошлого года.

Как передает Report со ссылкой на данные BP-Azerbaijan, за отчетный период с месторождения также добыто порядка 8 млн баррелей конденсата (примерно 1 млн тонн). По сравнению с показателем первого квартала 2024 года снижение составило на 1 млн баррелей или на 11,1%.

"В настоящее время добывающие мощности месторождения составляют примерно 76,4 млн кубометров в сутки, или порядка 27,9 млрд кубометров в год", - отмечается в сообщении.

Затраты консорциума "Шахдениз" в первом квартале 2025 года в рамках разработки месторождения увеличились на 2,1% год к году - до $939 млн, в том числе эксплуатационные расходы составили порядка $726 млн (рост на 0,97%), капитальные затраты - $213 млн (рост на 6%). Основной объем затрат пришелся на работы в рамках Стадии-2 разработки месторождения.

Как сообщалось, в 2024 году BP-Azerbaijan добыла с месторождения Шахдениз 28 млрд кубометров газа (рост на 7,7%) и порядка 35 млн баррелей конденсата (на уровне 2023 года).

Контракт на разработку месторождения Шахдениз был подписан в 1996 году. Долевое участие сторон в настоящее время выглядит следующим образом: британская BP plc (технический оператор - 29,99%), "ЛУКОЙЛ" (19,99%), турецкая TPAO (19%), азербайджанская Cenub Qaz Dehlizi (16,02%), иранская NICO (10%), венгерская MVM - 5%.

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