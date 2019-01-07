Добыча газа с месторождения "Шахдениз" достигла 100 млрд кубометров

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Общая добыча газа с газоконденсатного месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском секторе Каспия, в эти дни достигла 100 млрд кубометров.

Как сообщили Report из компании BP-Azerbaijan– оператора месторождения – это достижение получено спустя 12 лет после добычи первых коммерческих объемов газа с месторождения и запуска Южно-Кавказского трубопровода.

С 2006 года на месторождении было извлечено свыше 196 млн баррелей конденсата.

Следует отметить, что первая добыча в рамках 1-ой стадии разработки месторождения была осуществлена 15 декабря 2006 года, и с тех пор объемы газа поставляются на рынки Азербайджана, Грузии и Турции.

30 июня 2018 года начата транспортировка в Турцию коммерческих объемов газа в рамках проекта "Шахдениз-2", а в конце июля получен первый газ с платформы "Шахдениз Браво".

В настоящее время газ добывается примерно с 10 скважин на платформе Alfa и 6 скважин на платформе Bravo.

"Шахдениз" - крупнейшее газовое месторождение, которое до сегодняшнего дня было открыто компанией BP в мире. Оно занимает площадь около 860 км. Месторождение было обнаружено в 1999 году.

Начальные геологические запасы газа оцениваются более чем в 1 трлн кубометров, конденсата – 2 млрд баррелей.

"Шахдениз-2" является начальной точкой Южного газового коридора, призванной вывести каспийский газ на европейский рынок. В периоды стабильной пиковой добычи к текущим объемам производства дополнительно будет прибавляться 16 млрд кубометров в год. Общий объем добычи на месторождении "Шахдениз" достигнет 26 млрд кубометров газа в год и 120 тысяч баррелей конденсата в сутки.

В рамках "Шахдениз-2" впервые на Каспии реализуется проект подводной разработки месторождения, и на сегодняшний день это крупнейшая морская инфраструктура компании BP.