Добыча газа с месторождения "Абшерон" начнется до 2020 года

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Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Добыча газа c газоконденсатного месторождения "Абшерон" в азербайджанском секторе Каспийского моря планируется в конце 2019-го - начале 2020 года.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам заместитель вице-президента SOCAR по инвестициям и маркетингу Виталий Беглярбеков: "Думаю, что первый газ с месторождения "Абшерон" мы получим в конце 2019-го - начале 2020 года".

Он отметил, что данные объемы газа могут быть направлены в Нефтехимический и газоперерабатывающий комплекс, который планируется построить. "Здесь газ будет отделяться от жидких фракций и экспортироваться. Считаю, что после "Шахдениз", газ из "Абшерона" станет следующим в очереди на экспорт", - добавил представитель SOCAR.

Напомним, что газоконденсатное месторождение "Абшерон" расположено в Каспийском море, к юго-западу от блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли", на глубине 500 м. Общая площадь месторождения - 260 кв. м. По оценкам SOCAR, потенциальные запасы месторождения равны 350 млрд кубометров газа и 45 млн тонн конденсата. В проекте "Абшерон" принимают участие Total (оператор, 40%), SOCAR (40%) и Engie (прежний Gaz De France Suez, 20%).