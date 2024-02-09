Добыча газа из глубоких пластов на АЧГ может начаться в начале следующего года

Добыча газа из глубоких пластов на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), расположенном в азербайджанском секторе Каспийского моря, может начаться в первые месяцы 2025 года.

Добыча газа из глубоких пластов на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), расположенном в азербайджанском секторе Каспийского моря, может начаться в первые месяцы 2025 года.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам вице-президент BP по скважинам в Азербайджане, Грузии и Турции Джим О'Лири.

По его словам, бурение первой добывающей скважины в рамках планов по осуществлению добычи газа из глубоких пластов на АЧГ планируется начать во второй половине этого года.

"Для проведения мониторинга в устье скважины было установлено специальное оборудование, благодаря которому удалось получить необходимую информацию", - сказал он.

Вице-президент BP отметил, что именно на основании полученных данных было принято решение о бурении добывающей скважины, и подчеркнул, что в случае успеха добыча первого газа планируется в начале следующего года.