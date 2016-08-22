Добыча газа и конденсата на месторождении "Шахдениз" выросла

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ В первом полугодии этого года с газоконденсатного месторождения "Шахдениз" добыто 5,4 млрд. кубометров газа и 1,3 млн. тонн (примерно 10 млн. баррелей) конденсата.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет оператора проекта - компании BP-Azerbaijan, за этот период объем добычи газа вырос на 3,8%, конденсата – на 8,3%.

Отмечается, что производительность установок "Шахдениз" составляет 29,5 млн. кубометров в стуки или примерно 10,8 млрд. кубометров в год.

За отчетный период пробурены верхние секции четырех газодобывающих скважин (SDA09, SDA10, SDA11 и SDA12) для "Шахдениз-1". В настоящее время проводятся буровые работы на скважине SDA09.