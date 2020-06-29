​Добытчик сланцевой нефти в США объявил о банкротстве

Американская компания Chesapeake Energy, занимающаяся разведкой и добычей сланцевых нефти и газа, попросила о защите на основании главы 11 закона о банкротстве США, позволяющей проводить реорганизацию деятельности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

Chesapeake Energy информировала, что направила соответствующие документы в "суд по делам банкротств Южного округа штат Техас". Задолженность компании "близка к 7 млрд. долларов США". Она договорилась с частью акционеров и кредиторов о выделении ей ссуды на 925 млн. Предприятию также обещали выделить еще 600 млн. долларов США под эмиссию долговых обязательств.

Убытки Chesapeake Energy в первом квартале составили 8,3 млрд. долларов США, объем ликвидности на конец марта составлял лишь 82 млн. долларов США.

По данным газеты The New York Times, более 12 американских нефтегазовых компаний были вынуждены обратиться к главе 11 закона о банкротстве США из-за спада мировых цен на нефть, отчасти обусловленного спорами участников ОПЕК+. 20 апреля стоимость техасской нефти WTI впервые опустилась на Нью-Йоркской товарной бирже до отрицательных показателей.

Соглашение стран ОПЕК+ вступило в силу 1 мая, оно предполагает сокращение добычи нефти странами альянса на 9,7 млн б/с в течение мая-июля.