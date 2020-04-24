​Добычу на АЧГ сократят с мая

В целях выполнения обязательств по сокращению добычи в рамках соглашения ОПЕК+ Азербайджан впервые с мая резко снизит добычу на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия.

Как сообщает Report, об этом агентству Reuters сообщили четыре источника.

Было отмечено, что крупные проекты соглашений о долевом разделе добычи (PSA) в Казахстане и Азербайджане ранее были вне решений правительств касательно добычи.

По данным источников, в мае суточная добыча на АЧГ должна сократиться на 75-80 тыс. баррелей. Это составляет 15% от добычи АЧГ.

В рамках соглашения ОПЕК+ Азербайджан в мае и июне обязался сократить добычу на 164 тыс. баррелей в сутки. Объем суточной добычи в стране должен составить 554 тыс. баррелей.

АЧГ расположено в азербайджанском секторе Каспийского моря, примерно в 100 км к востоку от Баку. Соглашение о разделе продукции по разработке блока месторождений АЧГ подписано 20 сентября 1994 года. 14 сентября 2017 года подписано измененное и вновь разработанное соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с месторождений "Азери", "Чираг" и глубоководной части месторождения "Гюнешли" (АЧГ).

Долевое участие партнеров АЧГ распределено следующим образом: BP - 30,37%, AzACG (SOCAR) - 25,00%, MOL Group (9,57%), Inpex - 9,31%, Equinor - 7,27%, ExxonMobil - 6,79%, TPАО - 5,73%, Itochu - 3,65% и ONGC Videsh Ltd. (OVL) - 2,31%.

В прошлом году объем суточной добычи на АЧГ составил 535 тыс. баррелей.